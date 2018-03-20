Сторонние производители видеокарт начали убирать свои геймерские бренды с устройств AMD

Судя по недавней информации, всё из-за партнёрской программы NVIDIA.

В начале марта источники издания HardOCP подробно рассказали о программе GeForce Partner Program и сообщили, что по её условиям сторонним производителям видеокарт, например, Asus, MSI и Gigabyte, запрещается использовать собственные геймерские бренды для маркировки продуктов сразу и от NVIDIA и от AMD.

Многие посчитали это неподтверждённым слухом, однако 20 марта стало известно, что некоторые компании уже начали убирать соответствующую маркировку с устройств AMD.

По информации HardOCP, если, например, Asus является участником программы NVIDIA и хочет дальше использовать продукцию производителя в собственных версиях видеокарт, а также готовых компьютерах и ноутбуках под своим брендом ROG, то в той же линейке не должно быть устройств других компаний.

Первым таким производителем стала Gigabyte — недавно компания представила небольшой отдельный корпус, предназначенный для установки видеокарт с уже установленным устройством от AMD. На коробке при этом находится лишь обычный логотип компании. В то же время на упаковке аналогичного продукта от NVIDIA можно увидеть символику AORUS — специального бренда компании, созданного для линейки устройств для геймеров и киберспортсменов.

Похожим образом поступила и MSI. Руководство решило убрать все геймерские видеокарты AMD со своего официального сайта — например, RX580 можно найти только под специальным брендом Armor, продукцией которого в прошлом были недовольны многие покупатели.

Asus, в свою очередь, пока по-прежнему продаёт устройства AMD. Тем не менее в будущем компания, возможно, исключит видеокарты конкурента NVIDIA из своей специальной линейки ROG Strix.

Представители AMD пока не прокомментировали ситуацию. Также неизвестно, последуют ли за подобным отказом от продукции другие похожие решения, или же это лишь единичные уступки NVIDIA.

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