Цукерберга вызвали в британский парламент из-за скандала вокруг сбора данных пользователей Facebook 

Британские парламентарии призвали создателя Facebook Марка Цукерберга выступить в парламенте и рассказать о связях социальной сети с британской аналитической компанией Cambridge Analytica, сообщает CNBC.
Ранее The New York Times и британская The Guardian опубликовало расследование, в котором говорится, что Cambridge Analytica смогла незаконно собрать данные более 50 млн пользователей Facebook. Компания использовала эту информацию для изучения политических предпочтений избирателя и показа им соответствующей рекламы. Издание утверждало, что Cambridge Analytica сотрудничала, в частности, с нынешним президентом США Дональдом Трампом во время избирательной кампании 2016 года.
В связи с этим британский парламентарий Дэмиан Коллинс направил письмо Цукербергу с просьбой дать показания парламентскому Комитету по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту.
«Комитет неоднократно запрашивал Facebook о том, каким образом компании получают и хранят данные пользователей с их (Facebook. — RNS) сайта и в особенности о том, собираются ли данные без их согласия. Ответы ваших официальных представителей свидетельствуют о систематическом занижении этих рисков, Комитет был введен в заблуждение», — приводит CNBC текст письма Коллинса, который является главой упомянутого комитета.
Коллинс попросил Цукерберга ответить на письмо к 26 марта.