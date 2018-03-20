Цукерберга вызвали в британский парламент из-за скандала вокруг сбора данных пользователей Facebook

Британские парламентарии призвали создателя Facebook Марка Цукерберга выступить в парламенте и рассказать о связях социальной сети с британской аналитической компанией Cambridge Analytica, сообщает CNBC.

В связи с этим британский парламентарий Дэмиан Коллинс направил письмо Цукербергу с просьбой дать показания парламентскому Комитету по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту.

«Комитет неоднократно запрашивал Facebook о том, каким образом компании получают и хранят данные пользователей с их (Facebook. — RNS) сайта и в особенности о том, собираются ли данные без их согласия. Ответы ваших официальных представителей свидетельствуют о систематическом занижении этих рисков, Комитет был введен в заблуждение», — приводит CNBC текст письма Коллинса, который является главой упомянутого комитета.

Коллинс попросил Цукерберга ответить на письмо к 26 марта.