Цукерберга вызвали в британский парламент из-за скандала вокруг сбора данных пользователей Facebook 

Ранее The New York Times и британская The Guardian опубликовало расследование, в котором говорится, что Cambridge Analytica смогла незаконно собрать данные более 50 млн пользователей Facebook. Компания использовала эту информацию для изучения политических предпочтений избирателя и показа им соответствующей рекламы. Издание утверждало, что Cambridge Analytica сотрудничала, в частности, с нынешним президентом США Дональдом Трампом во время избирательной кампании 2016 года.