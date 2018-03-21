Мэй призвала тщательно расследовать деятельность Cambridge Analytica

ЛОНДОН, 21 марта. / ТАСС /. Деятельность британской компании Cambridge Analytica должна быть тщательно расследована на фоне обвинений в сборе личных данных более чем 50 млн пользователей Facebook. Об этом в среду в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , отвечая на вопросы депутатов.

"Данные обвинения, безусловно, вызывают серьезное беспокойство. Абсолютно правильным является то, что они должны быть тщательно расследованы", — сказала Мэй. Она отметила, что не осведомлена о наличии каких-либо текущих контрактов между правительством и Cambridge Analytica.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные. Несколько дней назад Facebook выяснил, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.