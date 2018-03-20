Ещё
Убираем свое имя из рекламы на Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убираем свое имя из рекламы на Facebook 

Chip.ru 5 часов назад
Фото: Chip.ru
«Это нравится Ивану Иванову!» — подсказывает Facebook, используя ваше имя в рекламе. Чтобы скрыть все свои лайки и репосты от чужих глаз, удалите свое имя из подобных объявлений. Сделать это очень легко, просто следуйте нашей инструкции. Нажмите иконку с указывающей вниз стрелкой в правом верхнем углу. В выпадающем списке откройте «Настройки».
В списке слева выберите пункт «Реклама».
В разделе «Настройка рекламы» вы найдете меню «Реклама с вашими социальными действиями».
Чтобы никто не получил уведомления о ваших лайках и репостах, не включайте ваши социальные действия в рекламу на Facebook. Читайте также: Как стать невидимкой в Сети
Facebook начнет выпуск собственных гаджетов
Как скачать видео с Facebook? Foto: Facebook, pixabay.com
Chip.ru: последние новости
Для чего нужна программа Microsoft OneNote: создаем и синхронизируем заметки Когда Windows слишком тяжелая: 5 легковесных ОС для старых ПК Windows 10 шпионит за вами: пошаговое руководство, как это отключить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России73
Отец Литвиненко назвал убийцу сына134
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Россияне приготовились затянуть пояса382
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение