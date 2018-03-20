Убираем свое имя из рекламы на Facebook

«Это нравится Ивану Иванову !» — подсказывает Facebook, используя ваше имя в рекламе. Чтобы скрыть все свои лайки и репосты от чужих глаз, удалите свое имя из подобных объявлений. Сделать это очень легко, просто следуйте нашей инструкции. Нажмите иконку с указывающей вниз стрелкой в правом верхнем углу. В выпадающем списке откройте «Настройки».

В списке слева выберите пункт «Реклама».

В разделе «Настройка рекламы» вы найдете меню «Реклама с вашими социальными действиями».

Чтобы никто не получил уведомления о ваших лайках и репостах, не включайте ваши социальные действия в рекламу на Facebook. Читайте также: Как стать невидимкой в Сети

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