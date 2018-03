Дуров отказался выполнять требования ФСБ по Telegram

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плоды. Telegram будет отстаивать свободу и право пользователей на частную жизнь", — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Роскомнадзор направил уведомление в адрес Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. В пресс-службе ведомства отметили, что руководство Telegram должно предоставить ФСБ всю необходимую информацию в течение 15 дней с момента получения данного уведомления.

До этого Верховный суд России отказал Telegram в иске к ФСБ. Мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы передать силовикам ключи для расшифровки сообщений, поскольку это нарушает тайну переписки.

В сентябре прошлого года ФСБ потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей по «закону Яровой». Однако руководство мессенджера отказалось выполнять эти требования. В результате был составлен протокол об административном правонарушении.