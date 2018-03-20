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Дуров отказался выполнять требования ФСБ по Telegram
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Дуров отказался выполнять требования ФСБ по Telegram 

ТВ Центр 7 часов назад
Фото: ТВ Центр
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался выполнять требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и передать ключи шифрования сообщений пользователей.
Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.
"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плоды. Telegram будет отстаивать свободу и право пользователей на частную жизнь", — написал он на своей странице в Twitter.
Ранее Роскомнадзор направил уведомление в адрес Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. В пресс-службе ведомства отметили, что руководство Telegram должно предоставить ФСБ всю необходимую информацию в течение 15 дней с момента получения данного уведомления.
До этого Верховный суд России отказал Telegram в иске к ФСБ. Мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы передать силовикам ключи для расшифровки сообщений, поскольку это нарушает тайну переписки.
В сентябре прошлого года ФСБ потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей по «закону Яровой». Однако руководство мессенджера отказалось выполнять эти требования. В результате был составлен протокол об административном правонарушении.
Кроме того, ФСБ запрашивала у мессенджера данные о переписке с телефонов фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, но получила отказ.
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 Ещё 4 источника 
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