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Microsoft запретила менять браузер в Windows 10
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Microsoft запретила менять браузер в Windows 10 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В последней сборке Windows 10 запретили менять браузер по умолчанию при переходе по ссылкам из почтового клиента. Об этом сообщается в блоге компании.
«Участники программы Windows Insider, которые получают обновления в рамках Skip Ahead, начали тестировать возможность открывать ссылки из почтового клиента WIndows через бразуер Microsoft Edge, который обеспечивает лучший, наиболее безопасный и надежный опыт работы с Windows 10», — говорится в описании сборки 17623.
Таким образом, даже если изменить стандартный браузер, все ссылки из почтового приложения будут открываться в Edge.
Указывается, что с этим браузером пользователи станут «более продуктивными, организованными и творческими». Однако, по данным Netmarketshare, пользуются им всего пять процентов владельцев ПК, тогда как у Google Chrome доля составляет 60 процентов.
В декабре 2017 года корпорация Microsoft удалила установщик Google Chrome из собственного магазина приложений. Соответственно пользователи Windows 10 S не смогли запустить браузер, так как установка новых программ возможна лишь через Microsoft Store. Также в этой версии системы впервые появился запрет на смену стандартного браузера.
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