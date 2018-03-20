Microsoft запретила менять браузер в Windows 10

В последней сборке Windows 10 запретили менять браузер по умолчанию при переходе по ссылкам из почтового клиента. Об этом сообщается в блоге компании.

«Участники программы Windows Insider, которые получают обновления в рамках Skip Ahead, начали тестировать возможность открывать ссылки из почтового клиента WIndows через бразуер Microsoft Edge, который обеспечивает лучший, наиболее безопасный и надежный опыт работы с Windows 10», — говорится в описании сборки 17623.

Таким образом, даже если изменить стандартный браузер, все ссылки из почтового приложения будут открываться в Edge.

Указывается, что с этим браузером пользователи станут «более продуктивными, организованными и творческими». Однако, по данным Netmarketshare, пользуются им всего пять процентов владельцев ПК, тогда как у Google Chrome доля составляет 60 процентов.

В декабре 2017 года корпорация Microsoft удалила установщик Google Chrome из собственного магазина приложений. Соответственно пользователи Windows 10 S не смогли запустить браузер, так как установка новых программ возможна лишь через Microsoft Store. Также в этой версии системы впервые появился запрет на смену стандартного браузера.