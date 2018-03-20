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Дуров ответил на угрозу заблокировать Telegram
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Дуров ответил на угрозу заблокировать Telegram 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: РИАМО
Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов, сообщил создатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter.
«Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от (предоставления — Ред.) частных данных своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни», — заявил Дуров. Ранее во вторник Верховный суд РФ отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрова
ния. Позже Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории России.
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