Дуров ответил на угрозу заблокировать Telegram 

Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов, сообщил создатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter.
«Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от (предоставления — Ред.) частных данных своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни», — заявил Дуров. Ранее во вторник Верховный суд РФ отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрова
ния. Позже Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории России.