В популярных мессенджерах будут запущены информационные каналы стадионов ЧМ-2018

Оргкомитет «Россия 2018» запустит информационные каналы стадионов чемпионата мира–2018 в популярных мессенджерах, сообщает пресс-служба Оргкомитета.

Посетители матчей чемпионата мира–2018 в режиме реального времени смогут узнавать последние новости о событиях на стадионе и возле него в дни матчей в каждом городе-организаторе. У всех 12 арен чемпионата мира появятся собственные каналы в популярных мессенджерах Viber и Telegram, которые помогут зрителям правильно подготовиться к посещению матча: например, они узнают, как работает стадион в день игры, какие предметы запрещено проносить с собой, где находятся и как работают камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион.

Кроме того с помощью этих каналов можно будет получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, в том числе бесплатных, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения. Посетители матча также узнают, какие сервисы и развлечения будут доступны на «последней миле» перед стадионом и на самой арене: например, где можно сфотографироваться с официальным талисманом турнира волком Забивакой, где проходят активации и конкурсы от спонсоров чемпионата мира и партнёров ФИФА, как получить доступ к гольфкару.

Наконец, мессенджер-каналы стадионов расскажут зрителям о порядке выхода со стадиона и режиме работы общественного транспорта после окончания матча.

До чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме.

На товарищеском матче сборной России с национальной командой Бразилии Москве 23 марта будут работать мессенджер-каналы стадиона «Лужники» (http://vb.me/mlu_stadium и http://t.me/mlu_stadium). А каналы «Стадиона Санкт-Петербург » (http://vb.me/spb_stadium и http://t.me/spb_stadium) расскажут о событиях на арене и возле неё во время встречи россиян со сборной Франции в Санкт-Петербурге 27 марта. Подписывайтесь на эти каналы и будьте в курсе всех новостей на стадионе в дни матчей!

Узнать адреса каналов всех стадионов ЧМ-2018 в Viber и Telegram можно тут.