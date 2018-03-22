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Telegram поспорит с российским правосудием в Страсбурге
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Telegram поспорит с российским правосудием в Страсбурге 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Юристы мессенджера Telegram, которому Роскомнадзор на этой неделе в очередной раз пригрозил блокировкой, попробуют оспорить ставший поводом для предупреждения вердикт российского суда в Страсбурге — в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Компания, созданная экс-главой «ВКонтакте» Павлом Дуровым, направила в ЕСПЧ жалобу на решение Мещанского суда, из-за которого сервису грозит блокировка.
О новой попытке Telegram оспорить требования российских властей пишут в четверг "Ведомости" со ссылкой на Дамира Гайнутдинова — юриста международной правозащитной организации «Агора», с которой сотрудничает администрация мессенджера.
Напомним, в конце 2017-го Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 000 рублей за отказ предоставить ФСБ данные, которые дали бы спецслужбе возможность расшифровывать коммуникации шести пользователей мессенджера. В жалобе в ЕСПЧ утверждается, что решение суда нарушает статью 10 Конвенции о защите прав человека. В ней, в частности, говорится, что человек имеет право право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ.
∎Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?читайте также
В иске в Страсбург Telegram утверждает, что ФСБ требовала неограниченного доступа к переписке шести пользователей, при этом не предоставив судебных актов, подтверждавших право на такой доступ, и не гарантировав безопасности передаваемой информации — а она критически важна для защиты переписки всех пользователей Telegram.
Юристы мессенджера также указывают на то, что считают процессуальным нарушением: его дело, затрагивающее интересы миллионов пользователей сервиса и зарубежной компании с капитализацией более 1 млрд долларов, рассматривалось мировой судьей единолично, без участия прокурора, защитника и представителя ФСБ.
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