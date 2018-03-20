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Роскомндазор дал Telegram 15 дней
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Роскомндазор дал Telegram 15 дней 

Российская Газета 11 часов назад
Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности, отмечается в сообщении на сайте службы.
Требование выполнить статью закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Telegram Messenger Limited должен исполнить через в течение 15 дней с момента получения уведомления, уточнили в службе.
То есть в первых числах апреля начать предоставлениt федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений.
Пока Telegram Messenger Limited уходил от данных обязанностей. Этот факт подтвержден вступившим в силу постановлением мирового судьи судебного участка № 383 Мещанского района города Москвы по делу № 5-1794/2017 от 16 октября 2017 года, вступившим в законную силу 12 декабря 2017 года.
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