Роскомндазор дал Telegram 15 дней

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности, отмечается в сообщении на сайте службы.

Требование выполнить статью закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Telegram Messenger Limited должен исполнить через в течение 15 дней с момента получения уведомления, уточнили в службе.

То есть в первых числах апреля начать предоставлениt федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности ( ФСБ России ) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений.