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Оргкомитет «Россия-2018» запустит информационные каналы стадионов ЧМ-2018 в мессенджерах
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Оргкомитет «Россия-2018» запустит информационные каналы стадионов ЧМ-2018 в мессенджерах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Фонтанка.Ру
Оргкомитет «Россия-2018» запускает информационные каналы стадионов чемпионата мира по футболу-2018 в мессенджерах Viber и Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета. «У всех 12 арен ЧМ-2018 появятся собственные каналы в популярных мессенджерах Viber и Telegram, которые помогут зрителям правильно подготовиться к посещению матча: например, они узнают, как работает стадион в день игры, какие предметы запрещено проносить с собой, где находятся и как работают камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион», — говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, с помощью этих каналов можно будет получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения. Посетители матча также узнают, какие сервисы и развлечения будут доступны на «последней миле» перед стадионом и на самой арене. Также мессенджер-каналы стадионов расскажут зрителям о порядке выхода со стадиона и режиме работы общественного транспорта после окончания матча.
В пресс-службе уточнили, что до чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме. На товарищеском матче сборной России с национальной командой Бразилии в Москве 23 марта будут работать мессенджер-каналы стадиона «Лужники». Каналы «Стадиона Санкт-Петербург» расскажут о событиях на арене и возле нее во время встречи россиян со сборной Франции в Санкт-Петербурге 27 марта.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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