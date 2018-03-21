Оргкомитет «Россия-2018» запустит информационные каналы стадионов ЧМ-2018 в мессенджерах

Оргкомитет «Россия-2018» запускает информационные каналы стадионов чемпионата мира по футболу-2018 в мессенджерах Viber и Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета. «У всех 12 арен ЧМ-2018 появятся собственные каналы в популярных мессенджерах Viber и Telegram, которые помогут зрителям правильно подготовиться к посещению матча: например, они узнают, как работает стадион в день игры, какие предметы запрещено проносить с собой, где находятся и как работают камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, с помощью этих каналов можно будет получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения. Посетители матча также узнают, какие сервисы и развлечения будут доступны на «последней миле» перед стадионом и на самой арене. Также мессенджер-каналы стадионов расскажут зрителям о порядке выхода со стадиона и режиме работы общественного транспорта после окончания матча.

В пресс-службе уточнили, что до чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме. На товарищеском матче сборной России с национальной командой Бразилии Москве 23 марта будут работать мессенджер-каналы стадиона «Лужники». Каналы «Стадиона Санкт-Петербург » расскажут о событиях на арене и возле нее во время встречи россиян со сборной Франции в Санкт-Петербурге 27 марта.