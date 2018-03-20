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Герман Клименко рассказал о возможных последствиях блокировки Telegram
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Герман Клименко рассказал о возможных последствиях блокировки Telegram 

Rambler News Service 20 марта 2018
Фото: ИА Regnum
В случае блокировки мессенджера Telegram использующие его чиновники и журналисты будут перейдут на аналогичный сервис, а дискуссии на тему того, заблокируют ли Telegram в России или нет, могут продолжаться бесконечно, заявил в своем Telegram-канале советник президента по развитию интернета Герман Клименко.
«Ровно в день блокировки все чиновники и все, кто так или иначе связан с государством, закроют свои телеграмчики и уютные канальчики, ведь их же никто читать не будет. И вслед за чиновниками уйдут журналисты. И остался всего один пустяк — догадаться, куда вся эта толпа уйдет и какому ресурсу создаст имидж. Думаю, что Дурову этот расклад не должен нравиться никак», — написал в своем Telegram Герман Клименко.
Ранее во вторник Верховный суд России признал законным требование ФСБ дешифровывать сообщения в мессенджерах, отклонив соответствующий иск Telegram к ФСБ России. Спецслужба требовала предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователейTelegram. После этого Роскомнадзор потребовал выполнить требования ФСБ в течение 15 суток, в противном случае регулятор обещает инициировать судебный процесс, по итогам которого мессенджер может быть заблокирован в России.
Комментируя произошедшее, основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что сервис продолжит отстаивать принципы свободы и частной жизни. «Угрозы заблокировать Telegram в случае, если сервис не предоставит личные данные пользователей, не принесут своих плодов. Telegram будет отстаивать принципы свободы и частной жизни», — заявил в своем Twitter Павел Дуров.
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