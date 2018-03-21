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Переписка в мессенджерах для ФСБ не тайна
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Переписка в мессенджерах для ФСБ не тайна 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: medium.com
Суд поддержал позицию спецслужбы, согласно которой расшифровка переписки не нарушает права граждан. Telegram дали 15 дней на предоставление ключей. Заблокируют ли мессенджер по истечении этого срока и почему ФСБ взялась именно за Telegram?
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей, необходимых для дешифровки сообщений пользователей, иначе мессенджер будет заблокирован в России в судебном порядке. 20 марта Верховный суд отклонил иск юристов мессенджера к спецслужбе по поводу доступа к ключам.
Разбирательства вокруг Telegram подняли вопрос о том, нарушает расшифровка переписки права граждан или нет. Юристы мессенджеры заверяют, что декорирование противоречит как конституции, так и уголовно-процессуальному законодательству. В ФСБ же считают, что действуют правильно, и объясняют свою позицию тем, что их интересует переписка лишь отдельных граждан, которые что-то нарушили. По логике спецслужбы, все в рамках закона. Почему Верховный суд поддержал такой подход?
Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен:
«Суд принял решение: это не является нарушением тайны переписки, потому что иметь возможность получить доступ к переписке — это не значит нарушить и получить фактически этот доступ. Но, в принципе, если есть ключи к переписке, ничего не составит войти в переписку и получить доступ к содержимому, то есть уже к тайне переписки. Но у Дурова нет этих ключей, потому что не у него они создаются — они создаются самим пользователем Telegram. И если он будет получать их внутри программы и передавать, то это будет кражей личной информации пользователя».
Только почему власти взялись именно за Telegram? Ведь, к примеру, в рейтинге Amnesty International первые строчки среди самых защищенных мессенджеров заняли Facebook Messenger и WhatsApp.
Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion:
«Может, Telegram выбран в качестве показательной истории. Если, например, WhatsApp сказать, что ФСБ хочет его ключи шифрования, то WhatsApp скажет: а что такое ФСБ? В России он практически не представлен, и его основные пользователи находятся за пределами России. Что же касается Telegram, тут наоборот: этот мессенджер имеет изначально российские корни и значительную долю пользователей именно в России. Поэтому, наверное, здесь будет более интересное противодействие и более веселое шоу».
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ информации, необходимой для декодирования сообщений. В противном случае мессенджер будет заблокирован. Правда, сделать это будет крайне сложно, говорит эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм:
«Они не могут не заблокировать, если на то есть решение суда. Но на блокировку нужно снова подать в суд, дождаться еще одного решения, и после этого заблокировать. Если при этом мессенджер будет работать по куче меняющихся каждый раз IP-адресов, то он будет работать, пока все эти IP-адреса не будут перечислены в фильтрах провайдеров».
Сам основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угроза блокировки мессенджера в России не принесет никаких результатов.
«Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст личные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и приватность», — написал он в Twitter.
В июне прошлого года ФСБ уже запрашивала у компании — оператора мессенджера ключи для декодирования сообщений. Тогда Дуров заявил, что не будет выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности». В октябре Мещанский суд Москвы признал компанию Telegram Messenger виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации и оштрафовал ее на 800 тысяч рублей.
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