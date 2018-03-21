Переписка в мессенджерах для ФСБ не тайна

Суд поддержал позицию спецслужбы, согласно которой расшифровка переписки не нарушает права граждан. Telegram дали 15 дней на предоставление ключей. Заблокируют ли мессенджер по истечении этого срока и почему ФСБ взялась именно за Telegram?

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей, необходимых для дешифровки сообщений пользователей, иначе мессенджер будет заблокирован в России в судебном порядке. 20 марта Верховный суд отклонил иск юристов мессенджера к спецслужбе по поводу доступа к ключам.

Разбирательства вокруг Telegram подняли вопрос о том, нарушает расшифровка переписки права граждан или нет. Юристы мессенджеры заверяют, что декорирование противоречит как конституции, так и уголовно-процессуальному законодательству. В ФСБ же считают, что действуют правильно, и объясняют свою позицию тем, что их интересует переписка лишь отдельных граждан, которые что-то нарушили. По логике спецслужбы, все в рамках закона. Почему Верховный суд поддержал такой подход?

«Суд принял решение: это не является нарушением тайны переписки, потому что иметь возможность получить доступ к переписке — это не значит нарушить и получить фактически этот доступ. Но, в принципе, если есть ключи к переписке, ничего не составит войти в переписку и получить доступ к содержимому, то есть уже к тайне переписки. Но у Дурова нет этих ключей, потому что не у него они создаются — они создаются самим пользователем Telegram. И если он будет получать их внутри программы и передавать, то это будет кражей личной информации пользователя».

Только почему власти взялись именно за Telegram? Ведь, к примеру, в рейтинге Amnesty International первые строчки среди самых защищенных мессенджеров заняли Facebook Messenger и WhatsApp.

«Может, Telegram выбран в качестве показательной истории. Если, например, WhatsApp сказать, что ФСБ хочет его ключи шифрования, то WhatsApp скажет: а что такое ФСБ? В России он практически не представлен, и его основные пользователи находятся за пределами России. Что же касается Telegram, тут наоборот: этот мессенджер имеет изначально российские корни и значительную долю пользователей именно в России. Поэтому, наверное, здесь будет более интересное противодействие и более веселое шоу».

«Они не могут не заблокировать, если на то есть решение суда. Но на блокировку нужно снова подать в суд, дождаться еще одного решения, и после этого заблокировать. Если при этом мессенджер будет работать по куче меняющихся каждый раз IP-адресов, то он будет работать, пока все эти IP-адреса не будут перечислены в фильтрах провайдеров». Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ информации, необходимой для декодирования сообщений. В противном случае мессенджер будет заблокирован. Правда, сделать это будет крайне сложно, говорит эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм

Сам основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угроза блокировки мессенджера в России не принесет никаких результатов.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст личные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и приватность», — написал он в Twitter.