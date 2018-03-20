Мессенджеру Telegram дали 15 дней для предоставления данных ФСБ

«В соответствии с ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления», — говорится в сообщении.

Ранее решение о передаче данных для дешифровки сообщений принял Мещанский суд Москвы . Юристы Telegram пытались оспорить его в Верховном суде.

Однако суд оставил в силе решение первой инстанции.