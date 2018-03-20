Орловцам напомнили о «мобильных» налогах

налоговой инспекции Орла напоминают, что оплатить налоги и уточнить список своего имущества теперь можно в мобильном приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах Андроид и IOS. Найти его можно в App Store GooglePlay по названию «Налоги ФЛ». Войти в сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании Личного кабинета, так и подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».

Мобильные приложения построены на данных обновленной web-версии интернет — сервиса Личного кабинета. ФНС России обновила сервис «Личный кабинет налогоплательщика» в ноябре 2017 года.

В настоящее время в Налоговой инспекции по городу Орлу подключено к интернет — сервису более 83 тысяч человек.