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Орловцам напомнили о «мобильных» налогах
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Орловцам напомнили о «мобильных» налогах 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В налоговой инспекции Орла напоминают, что оплатить налоги и уточнить список своего имущества теперь можно в мобильном приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах Андроид и IOS. Найти его можно в App Store GooglePlay по названию «Налоги ФЛ». Войти в сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании Личного кабинета, так и подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».
Мобильные приложения построены на данных обновленной web-версии интернет — сервиса Личного кабинета. ФНС России обновила сервис «Личный кабинет налогоплательщика» в ноябре 2017 года.
В настоящее время в Налоговой инспекции по городу Орлу подключено к интернет — сервису более 83 тысяч человек.
Сообщение Орловцам напомнили о «мобильных» налогах появились сначала на РИА 57.
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