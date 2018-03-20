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Власти дали Telegram 15 дней, чтобы предоставить требуемую ФСБ информацию
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Власти дали Telegram 15 дней, чтобы предоставить требуемую ФСБ информацию 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
У TELEGRAM ЕСТЬ 15 ДНЕЙ, ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ФСБ РФ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ДЕКОДИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ — РОСКОМНАДЗОР
РИА НОВОСТИ
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