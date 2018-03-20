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Пользователи соцсетей обсуждают «запись с черного ящика MH370»
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Пользователи соцсетей обсуждают «запись с черного ящика MH370» 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Известно, что один из пользователей Twitter с никнеймом Ty получил на телефон странную запись на языке, который обычно использует НАТО для передачи сообщений. Сообщение звучит так: «Опасность SOS. Это ужасно для вас, эвакуируйтесь. Осторожно, они не люди. 042933964230».
Пользователь полагает, что указанные цифры могут быть координатами места нахождения пропавшего лайнера, а сама запись — записью с черного ящика самолета.
Представители Австралийского бюро безопасности призывают не верить слухам и подчеркивают, что черные ящики не высылают информацию с помощью голосовых сообщений, так как во время полета отсутствует доступ к сети. Подчеркивается, что если бы информация с бортовых самописцев существовала бы, то самолет бы уже удалось обнаружить.
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