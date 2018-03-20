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Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов, заявил Дуров
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Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов, заявил Дуров 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ. TELEGRAM БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ ЗА СВОБОДУ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ СВОИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, УГРОЗЫ БЛОКИРОВАТЬ МЕССЕНДЖЕР НЕ ПРИНЕСУТ ПЛОДОВ — ДУРОВ
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Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу шифровальных ключей ФСБ Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов, заявил Дуров Террористы уходят из Facebook в Twitter, считает минюст Израиля
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