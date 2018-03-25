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Huawei выпустит бюджетный смартфон Y7 Pro с 3 Гб RAM
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Huawei выпустит бюджетный смартфон Y7 Pro с 3 Гб RAM 

MDDevice 35 минут назад
Фото: MDDevice
Бенчмарк Geekbench намекнул на стремление компании Huawei выпустить в ближайшем будущем новый смартфон Y7 Pro. Сегодня информация о его тестировании появилась в базе данных сервиса. На данный момент Y7 Pro не анонсирован официально, но у Huawei на 27 марта запланирована крупная презентация в Париже, где она представит свои новые флагманы, так что есть шанс увидеть там и этот бюджетник.
По сути, перед нами, чуть-чуть подкачанная версия смартфона Huawei Y7, у которой теперь есть 3 Гб оперативной памяти вместо 2 Гб, а также сдвоенная камера на тыльной панели и экран Full HD+ на 6 дюймов (по слухам), тогда как обычный Y7 может предложить лишь панель HD+ на 5,7 дюйма по диагонали. А вот процессор менять не стали по непонятным причинам, и в результате Y7 Pro работает на далеко не самом новом Qualcomm 435, который, тем не менее, еще может задать жару, хотя уже и не во всех играх и приложениях.
По предварительным данным, цена на Y7 Pro не превысит 150 долларов США, и за такие деньги это будет отличный аппарат, хотя без нюансов не обойдется: схожий по характеристикам Xiaomi Redmi 5 Plus стоит заметно дешевле и уже доступен для приобретения в Поднебесной.
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