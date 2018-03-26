Huawei впервые обошла Apple по продажам смартфонов в России 

Компания Huawei сумела продать в феврале 2018 года больше смартфонов, чем Apple. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на материалы компании, которая выступает партнером нескольких производителей, а также сотрудников трех торговых сетей по продаже электроники.
Речь идёт о продажах, выраженных в штуках. По данных источников, доля смартфонов Huawei и Honor выросла с январских 14,5% до 17,4% в феврале. При этом доля Apple упала с 15% до 14%. Интересно, что при учёте выручки, то здесь Apple всё ещё обгоняет Huawei.
В результате, Huawei заняла второе место по продажам смартфонов в штуках в России. Отмечается, что Huawei уже довольно давно занимала третье место на российском рынке, а на второе ей удалось вырваться впервые. Первое же место сохраняет за собой Samsung с 24,4%.