Huawei работает над смартфоном с 512 Гб памяти

Компания Huawei работает над созданием нового флагманского смартфона, который побьет все рекорды по объему внутренней памяти. Как сообщает регулятор TENAA, в него будет встроен модуль ROM сразу на 512 гигабайтов.

Для сравнения, даже самые продвинутые смартфоны на сегодняшний день имеют не больше 256 Гб постоянной памяти — в качестве примера можно привести тот же Apple iPhone за 92 000 рублей. Итого, ROM в новом мобильнике от Huawei будет ровно вдвое больше, и остается надеяться, что цену в два раза не поднимут. Судя по всему, встроенная память в новом флагмане Huawei будет основана на модуле eUFS как раз нужного объема, производство которого в конце 2017 года начала налаживать корейская компания Samsung. Эти чипы отличаются повышенной надежностью и очень высокой скоростью обмена информацией.

Все вышесказанное, по слухам, относится к смартфону Mate X, который будет представлен осенью этого года. Ему приписывается наличие 6 или 8 Гб оперативной памяти, некоего процессора с частотой до 2,4 ГГц на восьми ядрах, ОС Android 9 (будет анонсирована этой весной), модуля Bluetooth 5 и большого экрана с разрешением Quad HD+. Передавать данные по LTE смартфон сможет на скорости до 1,2 Гбит в секунду.