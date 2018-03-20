МегаФон доверил ESET защиту своих абонентов

ESET объявляет о начале сотрудничества с компанией «МегаФон» . Специальная версия мобильного антивируса ESET NOD32 Моbilе Security для Android вошла в новую линейку тарифных планов оператора «Включайся!».

Абоненты любого тарифного плана «Включайся!» могут бесплатно установить на смартфон или планшет на Android специальную версию ESET NOD32. Приложение в режиме реального времени защищает мобильные устройства от вредоносных программ.

ESET NOD32 для абонентов «МегаФон» поддерживает также функцию «Антивор». Она помогает в поисках потерянного или украденного устройства, показывает его местоположение на онлайн-карте, позволяет удаленно заблокировать, включить звуковой сигнал или удалить всю конфиденциальную информацию.

Для активных пользователей мобильного интернета предназначена расширенная версия мобильного антивируса. В этой версии доступна функция «Антифишинг» для защиты личных и банковских данных, а также «Фильтрация вызовов и SMS», блокирующая нежелательные сообщения.

Оплата расширенной версии приложения взимается ежедневно (2 рубля в сутки) с мобильного счета абонента. Для ее активации достаточно отправить команду *465# и нажать кнопку вызова. Подписная модель продаж удобна для клиента, поскольку не требует крупного единовременного платежа за покупку лицензии.

«Мы рады, что «МегаФон», один из лидеров российского рынка, выбрал ESET NOD32 для включения в тарифные планы для современных цифровых абонентов, — комментирует Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. — Наш антивирус попал в список самого востребованного софта, вместе с соцсетями, мобильными мессенджерами, плеерами и видеосервисами. Предлагая ESET NOD32, «Мегафон» действует в соответствии с актуальными трендами и реализует потребность своих клиентов в надежной защите Android-устройств».