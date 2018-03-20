eMarketer: Google и Facebook теснят, но они не сдаются

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Рекламный бизнес Amazon растет как на дрожжах. В первую очередь, это связано со смещением акцентов в маркетинговых стратегиях CPG-брендов — по мере роста электронной коммерции они предпочитают более тесно работать с интернет-ритейлерами.

Amazon называют одним из самых перспективных игроков на рекламном рынке и прочат место в первой digital тройке. В третьем квартале 2017 года «прочая» выручка интернет-компании выросла на 58%, в четвертом — на 60%. Напомним, под «прочими» доходами подразумеваются продажи рекламы и выпуск кобрендинговых карт.

Впрочем, о серьезной угрозе лидерам рынка — Google и Facebook — речи не идет. По последним оценкам eMarketer, в ближайшие два года доля Amazon на американском digital рынке вырастет с 2,7% до 4,5%. В 2018-м более трети ее рекламной выручки пришлось на мобильную рекламу.

Сейчас Amazon находится на пятом месте в рейтинге продавцов интернет-рекламы, однако к 2020 году компания может подняться на третью строчку, потеснив Oath и Microsoft . Остается открытым вопрос, как скоро интернет-гигант начнет по полной использовать свое преимущество — огромный объем данных о своих покупателях — и выйдет за пределы онлайна. Согласно прогнозам eMarketer, по итогам текущего года рекламные доходы Amazon подскочат на 63,5% и впервые превысят 2 млрд долларов.

Что касается дуополии, которую составляют Google и Facebook, то ее доля на рынке интернет-рекламы США сократилась с 58,5% до 56,8%. Снижение объясняется опережающими темпами роста новых игроков — Amazon и Snapchat. Лидеры также теряют долю в новых рекламных бюджетах: если в 2016 году им доставались 73 цента от каждого дополнительного доллара, потраченного в digital, то в 2018-м — всего 48 центов.

Ожидается, что доля Google в 2016—2020 годах снизится с 40,8% до 36,3%. Доля Facebook (с учетом Instagram) увеличилась с 17,1% в 2016-м до 19,9% в 2017-м, а после этого начнет медленно сокращаться — до 19,3% в 2020 году. Рост аудитории Facebook, как и аудитории глобального интернета, замедляется, в то время как цены на размещение рекламы достигли своего пика. Драйвером роста в этих условиях выступает Instagram, чья база рекламодателей активно увеличивается. В 2018 году сервис займет 5% национального рынка digital, прогнозируют аналитики.

eMarketer прочит Facebook рост рекламной выручки на 16,9% в текущем году, а Google — на 14,5%. Рекордным должен стать год и для Snapchat, чьи доходы от рекламы увеличатся на 81,7% и впервые достигнут миллиарда долларов. Twitter прогнозируют снижение второй год подряд, возвращение к росту ожидается только в 2019 году.