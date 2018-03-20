Террористы уходят из Facebook в Twitter, считает минюст Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар — РИА Новости . Министр юстиции Израиля Айелет Шакед утверждает, что террористические организации уходят из социальной сети Facebook в микроблог Twitter, руководство которого, по ее словам, игнорирует призывы к удалению экстремистского контента.

Она дала высокую оценку сотрудничеству с Facebook, а Тwitter пригрозила действиями юридического характера.

"Террористические организации переключаются в своей деятельности с Facebook на Twitter. Причина проста: Facebook эффективно реагирует на наши просьбы об удалении террористических материалов, а Twitter их игнорирует", — написала она в микроблоге Twitter.

Газета «Гаарец» сообщила, что министр подняла эту тему на состоявшейся накануне в Иерусалиме встрече с региональным директором по политике Facebook Дельфин Рэйр.

Около года назад, в разгар очередного обострения конфликта с палестинцами и волны «террора одиночек», израильские министерства юстиции и внутренней безопасности инициировали так называемый «закон о Фейсбуке», который позволял бы местным судам выдавать предписания сайтам, включая Facebook, YouTube и Google , об удалении контента с признаками подстрекательства к терроризму и насилию.

Инициатива до сих пор не утверждена парламентом, и власти решают такие задачи путем переговоров с американскими интернет-гигантами. По оценкам, которые озвучивала ранее Шакед, Facebook удаляет 95% постов, на которые обращает его внимание Израиль.

"Мы назвали его «законом о Фейсбуке», хотя, по правде, следовало бы называть «законом о Твиттере», — цитируют министра газета «Гаарец».