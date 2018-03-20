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Террористы уходят из Facebook в Twitter, считает минюст Израиля
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Террористы уходят из Facebook в Twitter, считает минюст Израиля 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар — РИА Новости. Министр юстиции Израиля Айелет Шакед утверждает, что террористические организации уходят из социальной сети Facebook в микроблог Twitter, руководство которого, по ее словам, игнорирует призывы к удалению экстремистского контента.
Она дала высокую оценку сотрудничеству с Facebook, а Тwitter пригрозила действиями юридического характера.
"Террористические организации переключаются в своей деятельности с Facebook на Twitter. Причина проста: Facebook эффективно реагирует на наши просьбы об удалении террористических материалов, а Twitter их игнорирует", — написала она в микроблоге Twitter.
Газета «Гаарец» сообщила, что министр подняла эту тему на состоявшейся накануне в Иерусалиме встрече с региональным директором по политике Facebook Дельфин Рэйр.
Около года назад, в разгар очередного обострения конфликта с палестинцами и волны «террора одиночек», израильские министерства юстиции и внутренней безопасности инициировали так называемый «закон о Фейсбуке», который позволял бы местным судам выдавать предписания сайтам, включая Facebook, YouTube и Google, об удалении контента с признаками подстрекательства к терроризму и насилию.
Инициатива до сих пор не утверждена парламентом, и власти решают такие задачи путем переговоров с американскими интернет-гигантами. По оценкам, которые озвучивала ранее Шакед, Facebook удаляет 95% постов, на которые обращает его внимание Израиль.
"Мы назвали его «законом о Фейсбуке», хотя, по правде, следовало бы называть «законом о Твиттере», — цитируют министра газета «Гаарец».
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