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Роскомнадзор дал Telegram 15 дней до блокировки
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Роскомнадзор дал Telegram 15 дней до блокировки 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Роскомнадзор предупредил руководство мессенджера Telegram о необходимости предоставить информацию, необходимую для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — говорится в сообщении.
На исполнение требования представителям мессенджера отвели 15 дней. В противном случае сервису грозит блокировка на территории России.
20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram, в котором требовалось признать недействительным приказ ФСБ о порядке предоставления «информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях». Руководство сервиса настаивало на предоставлении подобной информации только в судебном порядке.
В октябре 2017 года суд в Москве назначил штраф в отношении Telegram в размере 800 тысяч рублей за невыполнение данных требований.
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