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Ria.ru побил рекорд по суточной посещаемости
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Ria.ru побил рекорд по суточной посещаемости 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На следующий день после президентских выборов флагманский ресурс МИА «Россия сегодня» посетили почти 6,6 млн пользователей (данные Google Analytics), что стало абсолютным рекордом среди новостных сайтов в России. При этом, согласно данным сервиса Liveinternet, отрыв Ria.ru от ближайшего конкурента составил 1,4 млн уникальных пользователей.
Ria.ru — флагманский ресурс МИА «Россия сегодня», сайт ежедневно читают свыше трех с половиной миллионов пользователей. По данным компании Mediascop, Ria.ru является самым посещаемым новостным ресурсом рунета. В 2017 году ria.ru стал единственным СМИ, которое россияне включили в перечень основных онлайн брендов 2017 года. Исследование поведения россиян в интернете провела международная исследовательская компания GfK*.
*Данные репрезентативны населению России. По состоянию на август 2017 года, выборка = 6000 человек, пассивный замер с использованием трекера.
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