Ria.ru побил рекорд по суточной посещаемости

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . На следующий день после президентских выборов флагманский ресурс МИА «Россия сегодня» посетили почти 6,6 млн пользователей (данные Google Analytics), что стало абсолютным рекордом среди новостных сайтов в России . При этом, согласно данным сервиса Liveinternet, отрыв Ria.ru от ближайшего конкурента составил 1,4 млн уникальных пользователей.

Ria.ru — флагманский ресурс МИА «Россия сегодня», сайт ежедневно читают свыше трех с половиной миллионов пользователей. По данным компании Mediascop, Ria.ru является самым посещаемым новостным ресурсом рунета. В 2017 году ria.ru стал единственным СМИ, которое россияне включили в перечень основных онлайн брендов 2017 года. Исследование поведения россиян в интернете провела международная исследовательская компания GfK*.

*Данные репрезентативны населению России. По состоянию на август 2017 года, выборка = 6000 человек, пассивный замер с использованием трекера.