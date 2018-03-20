В МГУ закончена разработка нового раздела суперкомпьютера «Ломоносов-2

Новый раздел базируется на многоядерных процессорах Intel Skylake и процессорах NVidia Pascal P100 с аппаратной поддержкой высокоскоростного интерфейса NVLink.

Это определяет уникальные параметры системы и ее востребованность в течение многих лет.