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В МГУ закончена разработка нового раздела суперкомпьютера «Ломоносов-2
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В МГУ закончена разработка нового раздела суперкомпьютера «Ломоносов-2 

На Западе Москвы 5 часов назад
Фото: На Западе Москвы
Новый раздел базируется на многоядерных процессорах Intel Skylake и процессорах NVidia Pascal P100 с аппаратной поддержкой высокоскоростного интерфейса NVLink.
Это определяет уникальные параметры системы и ее востребованность в течение многих лет.
По сравнению с предыдущими поколениями суперкомпьютеров Московского университета увеличен объем и улучшена структура оперативной памяти, что исключительно позитивно скажется на эффективности практически всех приложений пользователей, работающих на суперкомпьютере «Ломоносов-2». Это действительно качественное расширение суперкомпьютерного комплекса, которое позволит ему подойти вплотную к рубежу в 5 Пфлопс. Это же значительно ослабит острейший дефицит высокопроизводительных вычислительных ресурсов, доступных для научно-образовательного сообщества России: на суперкомпьютерах МГУ работают 2500 пользователей из 20 подразделений МГУ, более 100 институтов Российский академии наук, более 100 университетов России, решая задачи, отвечающие всем направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
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