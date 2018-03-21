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Telegram направил жалобу в ЕСПЧ по штрафу за отказ расшифровать сообщения
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Telegram направил жалобу в ЕСПЧ по штрафу за отказ расшифровать сообщения 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Интернет-мессенджер Telegram направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на наложенный в России штраф в 800 тысяч рублей за отказ выдать ключи шифрования сообщений, сообщил РИА Новости адвокат Павел Чиков.
"Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 000 рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей", — сказал Чиков.
Верховный суд РФ во вторник отказался по иску юристов Telegram отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. После получения уведомления о необходимости предоставления спецслужбам ключей декодирования сообщений у Telegram будет 15 дней, чтобы это сделать. По истечении этого срока, если такая информация не будет предоставлена ФСБ, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.
Представитель Telegram заявил о намерении обжаловать решение, а создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей.
По его словам, в жалобе указывается, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ. По мнению истца, российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни: ФСБ требовала неограниченного по времени доступа к конфиденциальной переписке шести возможных пользователей Telegram, не предоставив судебных актов, разрешающих доступ, и не установив гарантий безопасности передаваемой информации, критически важной для обеспечения безопасности переписки всех пользователей сервиса.
Чиков отмечает, что требование ФСБ затрагивало не только интересы компании, но и права миллионов пользователей сервиса.
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