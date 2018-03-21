Telegram направил жалобу в ЕСПЧ по штрафу за отказ расшифровать сообщения

"Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 000 рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей", — сказал Чиков.

Верховный суд РФ во вторник отказался по иску юристов Telegram отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. После получения уведомления о необходимости предоставления спецслужбам ключей декодирования сообщений у Telegram будет 15 дней, чтобы это сделать. По истечении этого срока, если такая информация не будет предоставлена ФСБ, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

Представитель Telegram заявил о намерении обжаловать решение, а создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей.

По его словам, в жалобе указывается, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ. По мнению истца, российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни: ФСБ требовала неограниченного по времени доступа к конфиденциальной переписке шести возможных пользователей Telegram, не предоставив судебных актов, разрешающих доступ, и не установив гарантий безопасности передаваемой информации, критически важной для обеспечения безопасности переписки всех пользователей сервиса.

Чиков отмечает, что требование ФСБ затрагивало не только интересы компании, но и права миллионов пользователей сервиса.