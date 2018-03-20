Роскомнадзор обещает подать в суд на Telegram в случае невыполнения требований ФСБ 

Роскомнадзор обещает подать исковое заявление против Telegram в случае неисполнения компанией требований о предоставлении ключей дешифровки сообщений пользователей, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
«В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона № 149-ФЗ, Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited», — сообщили в пресс-службе ведомства.