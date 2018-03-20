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«Алиса» научилась вызывать такси
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«Алиса» научилась вызывать такси 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научилась заказывать такси через приложение «Яндекс. Такси». Функция доступна во всех регионах, где работает сервис.
Чтобы вызвать такси, пользователю достаточно сообщить, куда нужно ехать. После этого помощник откроет приложение с уже заполненной строкой «Куда». В качестве отправной точки «Алиса» введет текущее местоположение клиента.
Воспользоваться новой функцией можно с помощью фраз «вызови такси», «закажи такси», «поехали на такси». Назвать можно как конкретные адреса, так и названия мест: например, музей, кафе или кинотеатр. «Алиса» вызовет машину домой или на работу: в первый раз она уточнит адрес, а потом запомнит и будет указывать его в приложении автоматически.
«Алиса» по умолчанию предлагает вызвать такси по тарифу «Эконом», но в ближайшее время она научится уточнять, по какому тарифу пользователь хочет уехать. Сейчас же все дополнительные пожелания и комментарии можно указать в приложении «Яндекс. Такси» вручную.
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