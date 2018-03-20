Это нужно уметь: 9 основных навыков пользователя

Независимо от того, насколько вы любите IT, определенные вещи приходится делать любому пользователю, и желательно эффективно. Следующие навыки, по мнению iCHIP.ru, следует освоить каждому, тогда пользоваться компьютером будет приятно, безопасно и легко. 1. Храните личную информацию надежно и безопасно

К сожалению, Интернет небезопасен. Это означает, что нужно проследить, чтобы личная информация находилась в надежном месте. Убедитесь, что используете надежные пароли, удаляете личную информацию с фотографий и из других файлов и не пользуетесь открытыми общедоступными сетями Wi-Fi без защиты.

2. Узнайте, как найти потерянный или украденный гаджет

Что, если вы потеряете смартфон, ноутбук или другое мобильное устройство? Лучше уже сейчас предпринять меры предосторожности. Пользователи iPhone могут включить Find My iPhone, а пользователи Android — Android Device Manager, позволяющий отследить потерянный телефон. Можно установить более функциональное приложение, такое как Prey, позволяющее отслеживать практически любой пропавший ноутбук или смартфон, и даже получить фотографию того, кто может его использовать. Если же потеряется камера, то ее поможет найти сервис CameraTrace. И убедитесь, что в случае кражи гаджета все личные данные блокируются.

3. Мгновенный обмен файлами

Предположим, вы хотите скопировать знакомому, сидящему рядом, пару файлов, а флешки нет. Впрочем, она и не нужна. Вы можете легко передать файлы по сети, воспользовавшись Homegroup Windows, Dropbox или Google Drive.

4. Доступ к компьютеру из любого места

Вам случалось выйти из дома с ноутбуком и потом вспомнить, что оставили что-то важное на десктопе? Один из способов решить эту проблему — сервис вроде Dropbox, обеспечивающий доступ к файлам отовсюду. Другой способ — установить удаленный доступ с помощью простого приложения, такого как TeamViewer. Оно позволяет зайти на домашний компьютер с другого ПК и использовать его, как будто вы сидите за своим столом — открыть документ или получить доступ к программе, которой нет в другом месте.

5. Регулярно выносите виртуальный мусор

Вы задумывались над тем, как в систему попала панель инструментов Яндекс. Браузер или откуда на практически новом ПК много лишних программ? Crapware (предустановленное программное обеспечение) уже стало проблемой в мире Windows, но это не значит, что нужно смириться. Просто удалите ненужное ПО.

6. Настройте сеть (и устраните проблемы с Wi-Fi)

Понимание основных принципов работы маршрутизаторов, модемов и других сетевых не так уж сложно и может помочь решить многие проблемы. Маршрутизатор постоянно нуждается в перезагрузке? Убедитесь, что он не перегревается и не забит трафиком. Оптимально ли выбраны скорость и диапазон Wi-Fi? Проверьте эти моменты, и многие проблемы могут исчезнуть.

7. Защита от вирусов

Пользователи Windows давно знают, какие проблемы способны создать вирусы и другие вредоносные программы. Хорошие новости: этого довольно легко избежать. Во-первых, рекомендуем изучить разницу между вирусами, троянами и другими видами атак, а также познакомиться с окружающими их мифами. Во-вторых, установите хотя бы бесплатное антивирусное программное обеспечение: например, Avast или Bitdefender. Не помешает установить антивирус и на Android-смартфон. Но самое лучшее средство избежать заражения вирусами это здравый смысл: не открывайте подозрительные ссылки, не устанавливайте программы из ненадежных источников, а если появится окно с сообщением о заражении, убедитесь, что оно исходит от антивирусного ПО, а не от фальшивой веб-страницы.

8. Ускорьте работу с помощью «горячих» клавиш

Самое замечательное в компьютерах — то, что они способны делать многие вещи гораздо быстрее человека. Предположим, вы ищете определенное слово на веб-странице. Вместо того, чтобы читать ее самостоятельно, достаточно нажать Ctrl+F и набрать слово, которое вы ищете. Таких «горячих» клавиш и их комбинаций сотни: Ctrl+S мгновенно сохранит открытый документ, Ctrl+P распечатает его, а Ctrl+T откроет новую вкладку в веб-браузере. Вначале это кажется неудобным, но нажав комбинацию клавиш один-два раза, вы будете удивляться, почему раньше делали это мышью.

9. Настройте простую систему резервного копирования

Мы все знаем, что надо создавать копии важных данных, но постоянно откладываем «на потом». Однако создание резервной копии занимает несколько минут! Сделайте это прямо сейчас и забудьте, зато потом будете рады, что вовремя все настроили. При сохранении данных на внешнем диске можно использовать простые инструменты, встроенные в операционную систему, — Windows Backup или Apple Time Machine. Но лучше хранить самые важные данные в Интернете, с помощью сервиса CrashPlan или хотя бы в DropBox или Google Drive. Эти резервные копии доступны независимо от того, где вы находитесь и что случилось с компьютером. Источник: Lifehacker

Фото: Pexels Как регулярно вы создаете резервные копии данных? Раз в месяц или чаще Несколько раз в год Один раз в год Давно не делал Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как сделать Windows 10 безопасной: простые советы

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