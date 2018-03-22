Банк УРАЛСИБ запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay

Банк УРАЛСИБ реализовал поддержку мобильного платежного сервиса Samsung Pay для карт Mastercard, выпущенных Банком.

Клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов серии Samsung Galaxy или устройств Samsung Gear S3 везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Для проведения оплаты с помощью Samsung Pay нужны считанные секунды. Например, на совместимом смартфоне Samsung, необходимо:

провести по экрану снизу вверх;выбрать карту Mastercard Банка УРАЛСИБ;авторизоваться по отпечатку пальца или PIN-коду приложения;после этого поднести устройство к платежному терминалу и получить чек (так же как при оплате по обычной банковской карте).

Главная особенность сервиса заключается в том, что помимо технологии NFC (NearFieldCommunication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (MagneticSecureTransmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по бесконтакту (NFC), но и с платёжными терминалами, где принимаются банковские карты только с контактным чипом или с магнитной полосой. SamsungPay также доступен для оплаты покупок в интернет-магазинах.

В SamsungPay реализована трёхуровневая защита, которая обеспечивает гораздо более высокий уровень безопасности платёжных операций по карте: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства. На данный момент Samsung Pay поддерживается на совместимых устройствах Samsung Galaxy и Gear. Подробнее о сервисе на сайте.

Для того, чтобы начать использовать сервис достаточно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в SMS-сообщении от Банка, и добавить подпись в приложение SamsungPay.

Подать заявку на оформление дебетовых карт Mastercard ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно в Мобильном и Интернет-банке, а также в отделениях Банка.