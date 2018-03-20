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Банк «Уралсиб» запустил Samsung Pay для держателей карт Masterсard
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Банк «Уралсиб» запустил Samsung Pay для держателей карт Masterсard 

Банки.ру 6 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Банк «Уралсиб» реализовал поддержку мобильной платежной технологии Samsung Pay для выпущенных им карт Mastercard. Клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов серии Samsung Galaxy или устройств Samsung Gear S3 везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.
Проведение оплаты с помощью Samsung Pay занимает секунды, подчеркивают в банке. Например, на совместимом смартфоне Samsung необходимо провести по экрану снизу вверх, выбрать карту Mastercard «Уралсиба», авторизоваться по отпечатку пальца или ПИН-коду приложения и после этого поднести устройство к платежному терминалу и получить чек (так же, как при оплате по обычной банковской карте).
Продуктовый виджет
Главная особенность сервиса заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) он поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission), напоминают в банке. Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по бесконтакту (NFC), но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты только с контактным чипом или с магнитной полосой. Samsung Pay также доступен для оплаты покупок в интернет-магазинах.
В Samsung Pay реализована трехуровневая защита: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung Knox, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства. На данный момент Samsung Pay поддерживается на совместимых устройствах Samsung Galaxy и Gear.
Чтобы начать использовать сервис, достаточно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в СМС-сообщении от банка, и добавить подпись в приложение Samsung Pay.
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