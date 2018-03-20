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На страницы Prian.ru в соцсетях подписаны более 40 000 человек 

Prian.ru 6 часов назад
Prian.ru стремится к тому, чтобы читатели оперативно получали интересную информацию о мировом рынке недвижимости и жизни за рубежом, а также первыми узнавали о спецпроектах портала.
Именно поэтому мы активно представлены во всех ведущих социальных сетях — Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, Twitter, G+, YouTube. На наших официальных страницах — ежедневные новостные обновления, анонсы выставок и других значимых событий, связанных с рынком зарубежной недвижимости, обсуждение актуальных тем, экспертные мнения и многое другое.
Неудивительно, что число наших подписчиков уже перевалило за 40 000. Вы еще не с нами? Пора это исправить!
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