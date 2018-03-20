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Голосовой ассистент Алиса научился заказывать такси
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Голосовой ассистент Алиса научился заказывать такси 

iPhones.ru 6 часов назад
Фото: iPhones.ru
Голосовой ассистент Алиса научился заказывать таксиВ октябре прошлого года Яндекс выпустила голосового ассистента Алиса на iOS и Android. Тогда цифровой помощник откровенно не умел многого.
С сегодняшнего дня Алиса научилась вызывать такси через Яндекс. Такси.
Достаточно просто надиктовать сообщение, и сказать, куда нужно ехать — Алиса ответит «голосом» и откроет приложение Такси, где уже будет заполнена строка «Куда».
Алиса сама определит текущее местоположение пользователя и укажет его при составлении маршрута в качестве отправной точки.
Голосовой ассистент понимает большинство запросов. Например, «вызови такси», «закажи такси», «поехали на такси» и так далее.
Удобно, можно попросить доехать до конкретного заведения, не называя точный адрес. Например, до Макдональдса или какого-то кинотеатра.
Кроме того, Алиса запоминает место работы или проживания. Один раз назвали ей адрес, и дальше она запомнит, куда ей строить маршрут.
В ближайшее время цифровой помощник научится уточнять, по какому тарифу пользователь хочет уехать.
Найти Алису можно в фирменном приложении Яндекс, а также в Яндекс. Браузере.
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