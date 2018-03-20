Голосовой ассистент Алиса научился заказывать такси

Голосовой ассистент Алиса научился заказывать таксиВ октябре прошлого года Яндекс выпустила голосового ассистента Алиса на iOS и Android. Тогда цифровой помощник откровенно не умел многого.

С сегодняшнего дня Алиса научилась вызывать такси через Яндекс. Такси.

Достаточно просто надиктовать сообщение, и сказать, куда нужно ехать — Алиса ответит «голосом» и откроет приложение Такси, где уже будет заполнена строка «Куда».

Алиса сама определит текущее местоположение пользователя и укажет его при составлении маршрута в качестве отправной точки.

Голосовой ассистент понимает большинство запросов. Например, «вызови такси», «закажи такси», «поехали на такси» и так далее.

Удобно, можно попросить доехать до конкретного заведения, не называя точный адрес. Например, до Макдональдса или какого-то кинотеатра.

Кроме того, Алиса запоминает место работы или проживания. Один раз назвали ей адрес, и дальше она запомнит, куда ей строить маршрут.

В ближайшее время цифровой помощник научится уточнять, по какому тарифу пользователь хочет уехать.

Найти Алису можно в фирменном приложении Яндекс, а также в Яндекс. Браузере.