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Представлен «портрет» «Мобильного избирателя»
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Представлен «портрет» «Мобильного избирателя» 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
С 31 января по 12 марта 2018 года на Едином портале госуслуг работала услуга «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», с помощью которой граждане РФ впервые могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. По уточненным данным Минкомсвязи, за весь период через ЕПГУ было подано 1,64 млн заявлений.
На основании данных, предоставленных пользователями Единого портала госуслуг, «Ростелеком», при участии ведущего системного интегратора РТЛабс, составил портрет типичного «мобильного избирателя».
По статистике, чаще всего возможностью выбора удобного избирательного участка пользовались женщины — их оказалось 57,7% от общего количества граждан, а мужчин — 42,3%. При этом наиболее активными были россияне в возрасте от 25 до 34 лет — более 39% от всех, подавших заявления через ЕПГУ. За ними следуют россияне в возрасте от 35 до 44 лет (21%) и граждане от 18 до 24 лет (свыше 15%).
Чаще всего за услугой обращались пользователи поисковых систем Яндекс, Google, Mail.ru и социальных сетей ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.
Наибольшее количество пользователей переходили на страницу услуги по ссылкам из информационных сообщений, размещенных в Интернете — свыше 38%. Более 21% граждан сами находили информацию о сервисе в поисковых системах, а 13% переходили на страницу из электронных писем-уведомлений.
«Популярность услуги выбора удобного избирательного участка демонстрирует не только пользовательский интерес, но и качественно новый подход к предоставлению госуслуг», — отмечает Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».
Заявления подавали граждане России, проживающие как в стране, так и за рубежом: были оформлены заявления из Беларуси, Казахстана, Германии, Украины и других стран. Более 32% всех заявлений подали жители Москвы и Московской области, около 12% заявок поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в числе «активных регионов» отмечены Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Татарстан, Новосибирская и Челябинская области.
Для удобства пользователей услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации» была проведена интеграция информационных систем Сбербанка Онлайн с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Клиенты смогли в режиме онлайн подтвердить свои учетные записи на Едином портале госуслуг, чтобы воспользоваться правом выбора удобного участка для голосования 18 марта.
Технический и организационный регламент процедуры подачи и обработки заявлений был определен Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России), который обеспечивает использование, эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора РТЛабс.
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