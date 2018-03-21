Малые предприятия смогут найти помещение с помощью портала госуслуг

На главной странице Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) организована возможность получения услуги Корпорации МСП по подбору информации о недвижимом имуществе. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе корпорации.

«Воспользовавшись данной услугой, предприниматель сможет, не выходя из офиса, подобрать для своего бизнеса здание, помещение, сооружение, находящееся в государственной или муниципальной собственности и свободное от прав третьих лиц в любом субъекте РФ », — пояснили в Корпорации МСП.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом этого нужно зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru), заполнить электронную форму заявления, в котором указать наименование интересующего объекта недвижимости, выбрать местонахождение и площадь.

Информация по интересующему объекту недвижимости будет направлена предпринимателю в личный кабинет на ЕПГУ не позднее трех рабочих дней.

К концу первого полугодия 2018 года через ЕГПУ в электронной форме предприниматели смогут воспользоваться всеми услугами Корпорации МСП.