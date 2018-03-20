Сервис Coverity Scan использовался для майнинга криптовалюты

Работа сервиса Coverity Scan, используемого десятками тысяч разработчиков для поиска и исправления ошибок в своих проектах с открытым исходным кодом, была приостановлена в феврале 2018 года после того, как хакеры взломали несколько серверов компании Synopsys и использовали их для майнинга криптовалют. Об этом сообщает издание SecurityWeek.

Компания Synopsys, которая приобрела Coverity в 2014 году, начала уведомлять пользователей сервиса об инциденте в пятницу, 16 марта.

«Мы подозреваем, что злоумышленники использовали наши вычислительные мощности для добычи криптовалюты […] Мы не обнаружили свидетельств взлома файлов базы данных или проектов, загруженных пользователями сообщества. В настоящее время мы наняли известную компьютерную криминалистическую фирму для оказания помощи в расследовании», — следует из заявления Synopsys.

По словам представителей Synopsys, в настоящее время работа сервиса восстановлена, а точка доступа, использовавшаяся злоумышленниками, закрыта. Для восстановления доступа к Coverity Scan пользователям необходимо поменять пароль.

«Обратите внимание, что серверы, о которых идет речь, не были подключены к другим компьютерным сетям Synopsys. Данный инцидент не затронул клиентов наших коммерческих продуктов, и не подвергает опасности корпоративные данные или интеллектуальную собственность Synopsys », — добавили представители компании.