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IKEA выпустила Android-приложение с дополненной реальностью для выбора мебели
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IKEA выпустила Android-приложение с дополненной реальностью для выбора мебели 

Ferra.ru 52 минуты назад
Фото: new-retail.ru
Известная торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA выпустила версию приложения IKEA Place для устройств, работающих под операционной системой Android. Ранее приложение было доступно для iOS. В нём используются технологии дополненной реальности, чтобы облегчить покупателям процесс выбора мебели.
IKEA Place позволяет «разместить» выбранные предметы в нужных местах помещения и прикинуть как всё это будет сочетаться.
Версия для Android использует платформу дополненной реальности ARCore от Google, а версия для iOS — ARKit от Apple. На данный момент список поддерживаемых Android-смартфонов невелик и включает Pixel, Samsung Galaxy S7, S8, S9 и Note 8, LG V30, ASUS Zenfone AR и OnePlus 5.
Приложение IKEA Place для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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