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IKEA разработала приложение для «примерки» мебели в доме
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IKEA разработала приложение для «примерки» мебели в доме 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Компания IKEA выпустила приложение Place на базе Android, которое позволяет в режиме дополненной реальности подбирать мебель. Разработка появилась в Google Play.
Ранее такое приложение было доступно только для владельцев смартфонов на базе iOS.
Основной механизм работы программы состоит в том, что пользователь с помощью камеры сначала сканирует пространство, где планирует установить новую мебель, а затем выбирает обновку в каталоге IKEA.
Приложение позволяет «примерять» предметы в режиме 3D, масштабируя и перемещая их в соответствии с пожеланием пользователя.
Уточняется, что программу можно установить на гаджеты Android, которые поддерживают ARCore.
Ранее депутат Госдумы РФ предложил создать ведомство по виртуальной реальности, которое сравнили с министерством магии из «поттерианы».
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