IKEA разработала приложение для «примерки» мебели в доме

Компания IKEA выпустила приложение Place на базе Android, которое позволяет в режиме дополненной реальности подбирать мебель. Разработка появилась в Google Play.

Ранее такое приложение было доступно только для владельцев смартфонов на базе iOS.

Основной механизм работы программы состоит в том, что пользователь с помощью камеры сначала сканирует пространство, где планирует установить новую мебель, а затем выбирает обновку в каталоге IKEA.

Приложение позволяет «примерять» предметы в режиме 3D, масштабируя и перемещая их в соответствии с пожеланием пользователя.

Уточняется, что программу можно установить на гаджеты Android, которые поддерживают ARCore.