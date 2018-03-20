eBay поможет выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью AR

Онлайн-магазин eBay добавил в мобильное приложение новую функцию: теперь покупатели смогут выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью дополненной реальности. Об этом говорится в блоге компании.

Новая функция поможет подобрать подходящую упаковку для любого товара: от посуды до автомобильных запчастей. В eBay считают, что это позволит продавцам сэкономить время и моментально рассчитать стоимость доставки.

Чтобы подобрать коробку, нужно выбрать в мобильном приложении магазина «Selling», а затем «Which Box». После этого необходимо навести смартфон на хорошо освещенную, но не бликующую поверхность, например, стол или пол, и выбрать подходящую упаковку для появившегося на экране товара.

eBay одной из первых использовала ARCore — платформу для разработки AR-приложений от Google . Пока новую функцию могут использовать только владельцы устройств на Android. В компании рассказали, что разработчики работают над версией для iOS.

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Ранее Wired рассказал, как дополненная реальность изменит офисы. AR-технологии позволят отказаться от отдельных рабочих мест и повысят уровень сотрудничества: совместная работа в AR позволяет быстрее обмениваться информацией и делать это эффективнее, чем по электронной почте или в Slack.

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