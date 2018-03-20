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eBay поможет выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью AR
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eBay поможет выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью AR 

Inc. 7 часов назад
Фото: Inc.
Фото: eBay
Онлайн-магазин eBay добавил в мобильное приложение новую функцию: теперь покупатели смогут выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью дополненной реальности. Об этом говорится в блоге компании.
Новая функция поможет подобрать подходящую упаковку для любого товара: от посуды до автомобильных запчастей. В eBay считают, что это позволит продавцам сэкономить время и моментально рассчитать стоимость доставки.
Чтобы подобрать коробку, нужно выбрать в мобильном приложении магазина «Selling», а затем «Which Box». После этого необходимо навести смартфон на хорошо освещенную, но не бликующую поверхность, например, стол или пол, и выбрать подходящую упаковку для появившегося на экране товара.
eBay одной из первых использовала ARCore — платформу для разработки AR-приложений от Google. Пока новую функцию могут использовать только владельцы устройств на Android. В компании рассказали, что разработчики работают над версией для iOS.
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Ранее Wired рассказал, как дополненная реальность изменит офисы. AR-технологии позволят отказаться от отдельных рабочих мест и повысят уровень сотрудничества: совместная работа в AR позволяет быстрее обмениваться информацией и делать это эффективнее, чем по электронной почте или в Slack.
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