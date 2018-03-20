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Новое приложение TypingDNA определит ваш интернет-почерк
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Новое приложение TypingDNA определит ваш интернет-почерк 

Gizmonews 8 часов назад
Фото: Gizmonews
Стартап TypingDNA не так давно представил альтернативный вариант двухфакторной аутентификации, которая выводит безопасность на новый уровень (спецкоды отправляются на определенное устройство — смартфон или планшет — для контроля того, вводил ли кто-то пароль на ноутбуке).
В основе технологии находится возможность проверки личности без использования телефона. Человек вводит на своем гаджете логин и пароль, а TypingDNA, в свою очередь, анализирует метод и скорость введения тех или иных символов. В результате, он подтверждает личность. Важно, что использовать можно лишь один девайс. Идентификация осуществляется посредством анализа времени, уходящего на нажатие одной клавиши, а также продолжительности ее удержания. Эти параметры, по словам разработчиков, уникальны.
Привыкнув к специфике работы и получив ложные срабатывания, сейчас система ошибается лишь в 0,1% случаев. Иногда люди меняют характер печати, но технологию этим не запутать — она запоминает несколько почерков одного пользователя. В стартапе планируют сотрудничать с интернет-проектами, с целью популяризации системы было создано бесплатное приложение под Chrome.
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