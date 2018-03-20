Водителей «Яндекс. Такси» планируют обучать английскому языку

Сервис «Яндекс. Такси» совместно с таксопарками-партнерами планирует запустить проект обучения водителей базовым знаниям английского языка, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы «Яндекс. Такси».

«Мы вместе с таксопарками-партнерами работаем над проектом обучения водителей базовым основам владения английским, чтобы они могли объясниться с пассажиром», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что более подробная информация о проекте будет известна позднее.