Водителей «Яндекс. Такси» планируют обучать английскому языку 

Сервис «Яндекс. Такси» совместно с таксопарками-партнерами планирует запустить проект обучения водителей базовым знаниям английского языка, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы «Яндекс. Такси».
«Мы вместе с таксопарками-партнерами работаем над проектом обучения водителей базовым основам владения английским, чтобы они могли объясниться с пассажиром», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что более подробная информация о проекте будет известна позднее.
Ранее компании «Яндекс» и Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок на такси в России и соседних странах в составе новой компании. После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — «Яндекс. Такси» и Uber — по-прежнему доступны пользователям, в то же время таксопарки и водители перешли на единую технологическую платформу.