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Android-вредонос Fake WhatsApp распространяется через OneDrive
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Android-вредонос Fake WhatsApp распространяется через OneDrive 

Anti-Malware.ru 8 часов назад
Фото: Anti-Malware.ru
Специалисты компании Symantec недавно обнаружили новый вредонос для Android, который хранился в аккаунте OneDrive. Эта вредоносная программа интересна именно тем, что распространяется при помощи облачного сервиса Microsoft.
«Недавно мы наткнулись на вредоносный файл, предназначенный для мобильной операционной системы Android. Он располагался в одном из аккаунтов обычного сервиса OneDrive, файл назывался «Gb whatsapp techmity.com hack.apk»», — пишут эксперты Symantec.
В ходе исследования и сбора информации, исследователи Symantec пришли к выводу, что OneDrive использовался для распространения вредоносного файла APK, получившего имя «Fake WhatsApp».
Углубившись в анализ, специалисты отметили, что при нажатии ссылки для расшаривания файла HTTP-запрос перенаправляет на LiveFileStore с помощью заголовка «Location». Благодаря этому становится понятно, что зловред хранится не на платформе OneDrive, скорее на LiveFileStore.
Домен livefilestore.com зарегистрирован Microsoft и используется для хранения контента, загруженного пользователями. Этот домен можно рассматривать как платформу хранения контента, но он не является копией «1drv.ms». Если пользователь загружает какой-либо файл, он будет храниться на livefilestore.com, а ссылка на него будет вида «1drv.ms».
Когда HTTP-запрос перенаправляется на платформу LiveFileStore, приложение загружается через заголовок ответа HTTP «Content-Disposition».
Анализ поведения показал, что вредонос выполняет несанкционированные операции на устройствах пользователей, а также использует имя законного поставщика услуг.
10 из 60 антивирусных продуктов на VirusTotal дезертируют этот файл, либо считают подозрительным:
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