Facebook запускает платную подписку на видеоблогеров

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Социальная сеть Facebook запускает сервис платной подписки на видеоблогеров, рассказали в блоге соцсети представители компании. Стоимость услуги составит $4,99 в месяц.

Компания начнет тестировать сервис в середине апреля этого года, пишет Recode. В рамках нового сервиса блогеры смогут поделиться с подписчиками эксклюзивным контентом, а зрители смогут установить на свою страницу значок, сообщающий о поддержке создателя видео.

По данным издания, в ходе тестового периода социальная сеть не будет брать комиссию с блогеров. Однако 30% от стоимости подписки будут забирать Apple Google , которые будут проводить транзакции на собственных платформах. Поэтому создатели смогут заработать около $3,5 на каждой подписке.

С помощью нового сервиса Facebook рассчитывает удержать создателей видео от перехода из соцсети в YouTube, отмечает Recode.

В ноябре 2017 года Facebook представил приложение Creator, которое поможет создателям видеоконтента редактировать видео и собирать аналитику о просмотрах. С помощью приложения соцсеть хотела переманить пользователей YouTube.

Накануне стало известно, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишился $6 млрд из-за утечки данных пользователей соцсети. Это произошло после того, как компания Cambridge Analytica рассказала о получении информации о 50 млн пользователях соцсети без их согласия.

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