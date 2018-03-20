Ещё
Facebook запускает платную подписку на видеоблогеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook запускает платную подписку на видеоблогеров 

Inc. 3 часа назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Социальная сеть Facebook запускает сервис платной подписки на видеоблогеров, рассказали в блоге соцсети представители компании. Стоимость услуги составит $4,99 в месяц.
Компания начнет тестировать сервис в середине апреля этого года, пишет Recode. В рамках нового сервиса блогеры смогут поделиться с подписчиками эксклюзивным контентом, а зрители смогут установить на свою страницу значок, сообщающий о поддержке создателя видео.
По данным издания, в ходе тестового периода социальная сеть не будет брать комиссию с блогеров. Однако 30% от стоимости подписки будут забирать Apple и Google, которые будут проводить транзакции на собственных платформах. Поэтому создатели смогут заработать около $3,5 на каждой подписке.
С помощью нового сервиса Facebook рассчитывает удержать создателей видео от перехода из соцсети в YouTube, отмечает Recode.
В ноябре 2017 года Facebook представил приложение Creator, которое поможет создателям видеоконтента редактировать видео и собирать аналитику о просмотрах. С помощью приложения соцсеть хотела переманить пользователей YouTube.
Накануне стало известно, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишился $6 млрд из-за утечки данных пользователей соцсети. Это произошло после того, как компания Cambridge Analytica рассказала о получении информации о 50 млн пользователях соцсети без их согласия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Fortune: главная проблема Facebook — в высокомерии соцсети
О том, как заставить личную страницу в Facebook работать на ваш бизнес, читайте на нашем сайте.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Роскомнадзор предупредил Telegram о нарушении закона. Это первый этап блокировки мессенджера Алена Владимирская открыла платформу поиска карьерных консультантов Spotify создал собственного голосового помощника
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России73
Отец Литвиненко назвал убийцу сына134
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Россияне приготовились затянуть пояса382
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение