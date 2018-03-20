В Intel уверены, что блокчейн надежнее защитит авторское право на фото и видео в интернете

компании Intel составляют список фирм, которые помогут рынку онлайн-контента благодаря блокчейну переосмыслить существующие технологии управления цифровыми правами.

Согласно патентной заявке, размещенной 8 марта Ведомством по патентам и товарным знакам США , крупнейшая американская технологическая компания ищет новые методы использования блокчейна для защиты прав на скачиваемые в сети картинки.

По словам авторов документа, предлагаемая платформа будет использовать различные типы ПО, которое будет указывать пользователям на настройки прав на каждое изображение, даже если оно было скачано на сторонних ресурсах. В результате система сможет учитывать как оригинальный контент, так и его модифицированные версии.

Помимо картинок, новая технология будет также работать с видео и другими типами цифрового контента.

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