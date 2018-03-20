Костромских чиновников обвинили в сокрытии правды с помощью хитрого Интернет-браузера

Костромских чиновников снова обвиняют, узнал KOSTROMA.TODAY. На этот раз в том, что на сайте городской администрации повысили требования к компьютерам, с которых можно зайти на портал.

Как нам удалось выяснить, в мэрию поступило обращение от расстроенного костромича, который пожаловался: он теперь не может посмотреть на сайте информацию об отключениях воды и электричества.

Оказалось, что у жителя Костромы на компьютере установлен слишком старый Интернет-браузер.

«Создатели сайта повысили требования к браузеру, требуя его обновления. Считаю, что этим очень многие костромичи лишаются своего законного права на информацию», — возмутился костромич.

В администрации с этим не согласны. Здесь считают, что на сайте, напротив, установлены практически минимальные требования к программам, с которых можно зайти на сайт.

«На сайте установлена система, взаимодействующая со всеми современными браузерами, сопровождаемыми разработчиками. Это Internet Explorer 11; Opera 11, FireFox 6 и выше, Google Chrome, Safari», — отметили в мэрии.

Здесь подчеркнули, что понижение параметров и требований в системе недопустимо по соображениям информационной безопасности.