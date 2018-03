Новую Nokia 6 с Android One начнут продавать в России

Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia для мобильных устройств, начинает продажи в России новой версии смартфона Nokia 6. Новинка, впервые представленная в этом году на выставке MWC 2018, стала первым смартфоном Nokia, выпущенным в рамках развиваемой Google программы Android One.

Аппарат получил цельнометаллический корпус, 5,5-дюймовый экран Full HD (1920 х 1080 пикселей) с технологией IPS, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также слот для карт MicroSD с возможностью расширения до 128 ГБ.

Nokia 6 обладает 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Работает под управлением чистой ОС Android Oreo (8.0), для которой по условиям программы Android One обновления будут выпускаться как минимум в течение 18 месяцев. Модель 2018 года получила более мощный процессором Qualcomm Snapdragon 630. Поддерживает функцию Dual-Sight и возможность быстрой зарядки через USB-C.

Напомним, Android One — это проект Google, в рамках которого корпорация помогает производителям смартфонов выпускать устройства на чистой версии Android, без модификаций в интерфейсе. То есть все выглядит так же, как у смартфонов линейки Google Pixel. Аппараты Android One также не обременены лишними сторонними приложениями, которые многие производители устанавливают, получая за это деньги с разработчиков. Первым смартфоном Android One, вышедшим после перезапуска программы в 2017-м году, стал Xiaomi Mi A1. Google обещает, что устройства с Android One будут оперативно получать обновления прошивки на протяжении как минимум двух лет.

Продажи новой Nokia 6 в России начнутся 27 марта, стоимость новинки составит от 17 990 рублей. Новинка будет доступна в трех вариантах расцветки: черный/медь, белый/железо и синий/золотой.