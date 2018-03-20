Вышла шестая бета-версия macOS High Sierra 10.13.4

В ночь с 19 на 20 марта Apple выпустила шестую бета-версию macOS High Sierra 10.13.4. Обновление, доступное только зарегистрированным разработчикам, может быть загружено через магазин приложений Mac App Store или из «Центра разработчиков» на официальном сайте компании.

Помимо традиционного повышения производительности и баг-фиксов, обновление включает в себя поддержку «облачных» сообщений, синхронизирующих переписку в iCloud, бизнес-чаты, а также системное сообщение с рекомендацией отказаться от использования 32-битного ПО.

Ранее стало известно, что в этом году macOS перестанет поддерживать приложения, построенные на 32-разрядной архитектуре. Это положительно отразится на производительности устройств, работающих на базе 64-битных процессоров Intel. О том, как обнаружить 32-битные приложения на своем Mac, читайте в материале AppleInsider.ru.

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