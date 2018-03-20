Ещё
Facebook начнет поощрять создателей видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook начнет поощрять создателей видео 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Социальная сеть Facebook планирует развивать раздел пользовательских роликов, для чего будет стимулировать создателей контента деньгами, сообщил портал Recode.
Начиная с середины апреля, компания введет платную подписку, при помощи которой подписчики смогут финансировать владельцев роликов. Взамен пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту, а в их профиле появится иконка, обозначающая статус спонсора.
Стоимость подписки составит 4,99$ в месяц, при том сама соцсеть не будет получать комиссию с этой суммы — во всяком случае на этапе тестирования. Свою часть в размере 30%, однако, возьмут Apple и Google, через чьи платформы будет происходить оплата. Таким образом до создатель получит всего 3,5 доллара.
В данный момент видеохостинг YouTube позволяет владельцам каналов получать деньги за рекламу. Оформить ее можно через сервис Google. По условиям контракта авторам роликов достается 55%, в то время как остальные 45% получает YouTube.
Вместо рекламной модели монетизации Facebook намерен добиться прямого финансирования авторов. На сегодняшний день социальная сеть оценивается как самый посещаемый сайт в мире. Ежемесячно им пользуются 2,1 миллиарда пользователей. В январе Facebook добавил раздел Facebook Live, в котором игровые блогеры могли стримить прохождение игр в прямом эфире. Зрители могли отправлять любую сумму автору стрима.
Сегодня финансовые специалисты отметили падение акций Facebook в цене. Из-за обнародованной утечки личных данных пользователей компания может потерять около 23,8 миллионов долларов.
360tv.ru: последние новости
Оружие, которое может попасть к кому угодно: как в Facebook произошла утечка данных пользователей Российский аналог LinkedIn за сутки привлек 7 тысяч пользователей Россияне за год потратили на мобильные приложения полмиллиарда долларов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей39
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России305
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной420
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос57
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение