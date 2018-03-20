Facebook начнет поощрять создателей видео

Социальная сеть Facebook планирует развивать раздел пользовательских роликов, для чего будет стимулировать создателей контента деньгами, сообщил портал Recode.

Начиная с середины апреля, компания введет платную подписку, при помощи которой подписчики смогут финансировать владельцев роликов. Взамен пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту, а в их профиле появится иконка, обозначающая статус спонсора.

Стоимость подписки составит 4,99$ в месяц, при том сама соцсеть не будет получать комиссию с этой суммы — во всяком случае на этапе тестирования. Свою часть в размере 30%, однако, возьмут Apple Google , через чьи платформы будет происходить оплата. Таким образом до создатель получит всего 3,5 доллара.

В данный момент видеохостинг YouTube позволяет владельцам каналов получать деньги за рекламу. Оформить ее можно через сервис Google. По условиям контракта авторам роликов достается 55%, в то время как остальные 45% получает YouTube.

Вместо рекламной модели монетизации Facebook намерен добиться прямого финансирования авторов. На сегодняшний день социальная сеть оценивается как самый посещаемый сайт в мире. Ежемесячно им пользуются 2,1 миллиарда пользователей. В январе Facebook добавил раздел Facebook Live, в котором игровые блогеры могли стримить прохождение игр в прямом эфире. Зрители могли отправлять любую сумму автору стрима.

Сегодня финансовые специалисты отметили падение акций Facebook в цене. Из-за обнародованной утечки личных данных пользователей компания может потерять около 23,8 миллионов долларов.